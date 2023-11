Alessandro Benetton emerge come figura chiave nel panorama imprenditoriale e finanziario internazionale. Dalla fondazione di 21 Invest al suo ruolo in Edizione S.p.A., Alessandro incarna l'essenza dell'innovazione e della leadership. La sua carriera si distingue per il successo in diversi ambiti, dalla Formula 1 allo sci alpino, segnando ogni settore con una visione unica e progressista.



La visione innovativa di Alessandro Benetton

Alessandro Benetton, un nome che riecheggia nel mondo degli affari e dell'imprenditoria, non è solo il figlio del fondatore del Gruppo Benetton, Luciano Benetton, ma un'icona di successo a sé stante. Nato nel 1964 a Treviso, ha seguito un percorso accademico d'eccellenza, culminato con una laurea all'Università di Boston e un MBA all'Università di Harvard. La sua carriera inizia con un'esperienza significativa come analista in Goldman Sachs International a Londra, una tappa che ha plasmato le sue competenze nel settore finanziario.

Il vero salto nella carriera di Alessandro avviene nel 1992, quando, a soli 28 anni, fonda 21 Investimenti, rinominata 21 Invest nel 2018. Questa mossa ha segnato la sua transizione da erede di un colosso industriale a imprenditore autonomo, ponendo le basi per ciò che diventerà uno dei gruppi leader nel private equity europeo. La carica di presidente di Benetton e quella di Giuseppe Prestia come CEO in 21 Invest, testimoniano l'impegno verso l'innovazione e lo sviluppo sostenibile.



L'eredità e l'impatto di Alessandro Benetton

Alessandro Benetton non è solo un brillante uomo d'affari, ma anche un influente leader in diversi settori. La sua presidenza del Benetton Formula 1 Racing Team dal 1988 al 1998 ha rivoluzionato il mondo delle corse, portando a successi storici con piloti del calibro di Michael Schumacher. Inoltre, il suo impegno nel mondo dello sport prosegue con la presidenza della Fondazione Cortina 2021, culminata nell'organizzazione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino, un evento che ha lasciato un segno indelebile nello sport italiano.

La leadership di Alessandro si estende anche al settore finanziario ed esplora le dinamiche del mondo manageriale italiano, con ruoli di rilievo in Edizione S.p.A. e Atlantia. La sua visione ha contribuito significativamente alla fusione tra Autogrill e Dufry, creando un nuovo gigante nel settore della ristorazione travel retail. Queste mosse strategiche non solo rafforzano la sua reputazione come imprenditore innovativo, ma anche come un leader capace di navigare e influenzare diversi settori con successo.