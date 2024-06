Il Nome dell’artista che presentiamo é Ambra Santarelli, che esordisce con questo racconto: “Sono una cantante Soul Rnb. Potete trovare tutte le produzioni nei negozi digitali e nelle piattaforme di streaming.

Il mio ultimo singolo è Hidin'a bottle,genere soul,che fonde elementi del presente e del passato, si ispira alla musica di Stevie Wonder, Teddy Swims, Beyoncé, Lewis Capaldi.

Tratta il tema dell'evasione dalla realtà, che avviene in modo diverso per ciascuno di noi, attraverso la musica, la lettura, la scrittura ecc... Il pezzo è stato scritto con il grande pianista e cantautore Gary Ellis Rosenberg, recentemente scomparso.

Gary è anche il compositore di Hidin'a bottle e degli altri miei brani in inglese. Collaboro anche con il cantautore David Secchioni autore e compositore dei brani in italiano. La musica per me rappresenta libertà e creatività e spero che possa trasmettere queste sensazioni a tutti gli ascoltatori”.