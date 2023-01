La mattina del 29 gennaio, al PalaExpomar di Caorle, alla presenza del presidente della regione Veneto, Luca Zaia, si aprirà la 52ª edizione della Fiera dell'Alto Adriatico.

La fiera destinata agli operatori della ristorazione e dell'accoglenza, ha completamente esaurito i suoi spazi espositivi e sembra confermare una buona ripresa del settore turistico nel Nord-Est del paese.

La Fiera dell’Alto Adriatico, punto di riferimento per il mondo Ho.Re.Ca del nord est italiano, un must per tutti gli operatori del settore ed il luogo per conoscere le novità delle aziende e capire le nuove tendenze di mercato, si concluderà mercoledì 1 febbraio.