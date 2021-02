Uno spazio creativo dove l'arte prende vita, ma anche uno spazio concreto dove immagini e suoni danno forza a tanti, piccoli e grandi sogni. Stiamo parlando di "THISISLAB", il laboratorio creativo nato dalla mente e dal cuore di Marietto, pugliese d'origine ma residente da oltre 20 anni a Milano. Marietto è noto alle cronache per l'energia che regala alla città e al suo Salento con dj set in club di riferimento e alla radio, con il suo show "THISISTOP" su Radio One Dance.

Ma cos'è THISISLAB? "Non è uno studio di fotografia, non uno studio di registrazione, ma un connubio un aggregazioni di persone e idee che si materializzano in un progetto ben preciso – sottolinea Marietto. Un laboratorio creativo che permette di sviluppare ciò che hai in mente: immagini, luci, colori e suoni che prendono vita dal sogno alla realtà concreta".

Tra i servizi offerti di THISISLAB (via Vincenzo Toffetti, 9, Milano) troviamo i foto/video shooting, le produzioni e l'editing audio/video, le produzioni podcast, il montaggio e la creazione di demo e promo di qualunque tipologia.

Da qualche giorno è online su YouTube - https://youtu.be/fqdJnKcF6Gc - il nuovo video promozionale del laboratorio, sviluppato dallo stesso Marietto, in collaborazione con Vasquez. Visual per lo shooting e l'editing e da Joe Mangione per la parte musicale.