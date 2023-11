Sabato, sono state oltre 170.000 le persone che, nel centro di Madrid, si sono radunate per continuare la protesta contro la l'amnistia concessa ai separatisti catalani che ha permesso al socialista Pedro Sanchez di poter formare, per la seconda volta, un nuovo governo.

Sanchez ha prestato giuramento venerdì scorso dopo aver ricevuto il via libera dal Parlamento dando così il via al suo secondo mandato dopo le elezioni politiche anticipate che si erano tenute a luglio.

Seppure alle elezioni non abbiano ottenuto la maggioranza, il PSOE e i suoi alleati di Sumar sono comunque riusciti a formare il nuovo governo grazie al supporto dei due principali partiti catalani pro-indipendenza che, in cambio, hanno ottenuto l'amnistia per le condanne ricevute a seguito del referendum secessionista di sei anni fa.

La decisione di Sánchez di accettare l'amnistia proposta, contrariamente a quanto aveva sostenuto prima delle elezioni, ha fatto infuriare i suoi avversari politici, che lo hanno accusato di ipocrisia, di manovre ciniche e di anteporre la sua sopravvivenza politica agli interessi del paese.

La manifestazione di sabato, tenutasi presso la fontana di Cibeles di Madrid, è stata organizzata da oltre 100 gruppi e associazioni che hanno esortato persone "di sinistra, destra e centro" a partecipare. Stavolta la partecipazione ha visto scendere in piazza più di 170.000 persone, più del doppio della manifestazione tenutasi nella capitale la domenica precedente. La polizia ha impedito che i manifestanti marciassero verso la residenza ufficiale del primo ministro, il Palazzo della Moncloa.

Ma a guidare i manifestanti vi erano i leader del PP e di Vox, i partiti di destra - il secondo di chiara matrice franchista -, sconfitti alle scorse elezioni-

Alberto Núñez Feijóo, leader del PP, ha nuovamente accusato Sánchez di aver ingannato gli spagnoli per rimanere al potere.

"Purtroppo, ci troviamo in un momento molto difficile e le luci di avvertimento della democrazia stanno lampeggiando", ha detto sabato. "Essere al potere è una cosa, avere ragione è un'altra. [Il governo] potrà avere i parlamentari di cui ha bisogno, ma sa di non avere i voti per fare ciò che sta facendo".

Il leader di Vox, Santiago Abascal, il fascista alleato di Giorgia Meloni, ha affermato che il suo partito non "abbandonerà questa lotta" e continuerà la battaglia attraverso una "mobilizzazione sociale costante" e "avvisando i nostri alleati internazionali su ciò che sta accadendo in Spagna".

Il capogruppo del PSOE in Parlamento, Patxi López, ha dichiarato che sebbene protestare sia un diritto in qualsiasi sistema democratico, la manifestazione di sabato è stata motivata dal rancore di destra verso il ritorno di Sánchez al governo, piuttosto che dall'amnistia proposta.

"Di nuovo, destra e estrema destra scendono in piazza", ha detto. "Feijóo e Abascal sono di nuovo insieme, ma non protestano contro l'amnistia; sono lì perché non hanno accettato che la maggioranza sociale di questo paese abbia optato per un governo progressista e abbia detto no alle urne a un governo che avrebbe avuto Feijóo come primo ministro e Abascal come suo vice".

Sebbene le grandi proteste delle ultime settimane siano state in gran parte pacifiche, negli ultimi quindici giorni ci sono stati scontri violenti tra la polizia e i gruppi fascisti e neo-fascisti radunatisi di fronte alla sede madrilena del PSOE.

Sánchez ha dichiarato che la legge sull'amnistia è necessaria per lenire le ferite del recente passato e portare a una maggiore coesione sociale. La sua amministrazione ha anche sottolineato che la mossa è in linea con il perdono che il primo ministro ha concesso a nove leader catalani incarcerati due anni fa.

L'atto di clemenza beneficerà centinaia di persone, inclusi l'ex presidente catalano Carles Puigdemont, fuggito dalla Spagna per evitare l'arresto dopo il referendum dell'ottobre 2017.

Un sondaggio a metà settembre ha mostrato che il 70% degli elettori, incluso il 59% di coloro che hanno votato per il PSOE a luglio, era contrario alla legge sull'amnistia.

Da aggiungere che il referendum che chiedeva di riconoscere la Catalogna come Stato autonomo fu indetto da Puigdemont dopo che l'allora premier Rajoy (PP) aveva deciso di negare le concessioni promesse ai catalani dal precedente premier, il socialista Jose Luis Rodríguez Zapatero.