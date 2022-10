Poco più del 5% lo scarto tra i candidati più votati alle presidenziali del Brasile, con il presidente uscente Jair Messias Bolsonaro che ha registrato il 43,20% delle preferenze contro il 48,43% dello sfidante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Pertanto, il Brasile dovrà attendere fino al 30 ottobre, data in cui si effettuerà il ballottaggio tra i due candidati, per conoscere chi sarà il nuovo presidente.

Lula si è aggiudicato la maggior parte dei voti ottenendo la maggioranza in 14 Stati e quella dei brasiliani che hanno votato all'estero. Bolsonaro è risultato vincente in 12 Stati e nel Distretto federale di Brasilia. Idealmente, il Paese sembra diviso in due da una diagonale che vede il nord-est del Brasile pro Lula, mentre il sud-ovest è pro Bolsonaro.

Considerando che il terzo candidato più votato, Simone Tebet (di centro-destra), ha ottenuto il 4,16% delle preferenze, mentre il quarto, Ciro Gomes (di sinistra), ha ottenuto il 3,04%, per Lula non dovrebbe essere utopico pensare di poter ritornare, dopo il 30 ottobre, a ricoprire l'incarico di nuovo presidente del Brasile.

Questo il commento di Bolsonaro dopo aver conosciuto l'esito del voto:

"Contro tutto e contro tutti, abbiamo avuto nel 1° turno un risultato migliore di quello che abbiamo avuto nel 2018. Quasi 2 milioni di voti in più! Abbiamo anche ottenuto i più seggi più importanti alla Camera e al Senato, che in questo momento era la nostra priorità assoluta.Eleggiamo governatori al 1° turno in 8 Stati ed eleggeremo i nostri alleati in altri 8 stati al secondo turno. Questa è la più grande vittoria dei patrioti nella storia del Brasile: il 60% del territorio brasiliano sarà governato da chi difende i nostri valori e combatte per un paese più libero.Molte persone si sono lasciate trasportare dalle bugie diffuse dagli istituti di ricerca, che sono usciti dal 1° turno completamente demoralizzati. Hanno sbagliato tutte le previsioni e sono già i più grandi sconfitti di questa elezione. Abbiamo vinto questa bugia e ora vinceremo le elezioni!Questa disputa non deciderà solo chi assumerà una carica nei prossimi quattro anni. Questa disputa deciderà la nostra identità, i nostri valori e come saremo visti dal mondo e da Dio stesso. Combattiamo per la libertà, l'onestà, i nostri figli e il Brasile.Sappiamo quanto sia grande la nostra responsabilità e le sfide che dobbiamo affrontare. Ma sappiamo dove vogliamo arrivare e come arrivarci. Per grazia di Dio, non ho mai perso un'elezione e so che non sarà adesso che perderemo, quando la libertà del Brasile dipende da noi.I nostri avversari si sono preparati solo per una corsa di 100 metri. Siamo pronti per una maratona. Combattiamo con fiducia e con sempre più forza, certi che prevarremo per la patria, la famiglia, la vita, la libertà e la volontà di Dio!"



Di tutt'altro tenore il commento di Lula:

"Vinceremo queste elezioni, il successo è solo rinviato. Questo per noi è semplicemente un tempo supplementare".