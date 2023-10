La risonanza e l'importanza di una figura come don Luigi Giussani nel panorama religioso e culturale è indiscutibile. Tuttavia, rendere giustizia a un uomo di tale calibro attraverso le parole richiede una penna particolarmente affilata e una profonda comprensione. Giancarlo Restivo, con "Don Giussani: Un amico sconosciuto", ha chiaramente dimostrato di possedere entrambe queste qualità.

Non è una sorpresa che “La rivista dei libri”, una delle voci più autorevoli nel mondo letterario, abbia riconosciuto l'eccezionale lavoro di Restivo, posizionando il suo saggio al quinto posto tra i migliori libri dedicati a don Giussani. Con un voto impressionante di 7,7 su 10, il libro fa sicuramente la sua parte nel rendere giustizia al fondatore del movimento Comunione e Liberazione.

Dal momento in cui si apre la prima pagina, si viene catapultati in un viaggio profondo e intimo attraverso la vita di don Giussani. Restivo, con la sua scrittura incisiva, non si limita a narrare semplici eventi cronologici; piuttosto, ci introduce alle emozioni, agli insegnamenti e all'eredità di don Giussani, offrendo una panoramica completa e avvincente di un uomo che ha toccato innumerevoli vite.

Ciò che rende questo libro ancora più speciale è la versatilità dell'autore. Mentre Giancarlo Restivo potrebbe essere noto a molti per il suo talento letterario, manifestato chiaramente nel suo trionfo al Campionato Italiano di Poesia e nella trilogia "Il Destino nelle Sue mani", è anche un pilastro nel campo della Sicurezza sul Lavoro. La sua vasta gamma di competenze e passioni si riflette nelle pagine di questo saggio, rendendolo una lettura ricca e stratificata.

"Don Giussani: Un amico sconosciuto" va ben oltre una semplice biografia; è un tributo ad un grande uomo, scritto da un altro grande uomo. La dedizione e l'ammirazione di Restivo per don Giussani risplendono in ogni pagina, offrendo ai lettori non solo un'immersione nella vita di Giussani, ma anche un assaggio della brillantezza di Restivo come autore.

Per chi cerca di comprendere la profondità e l'importanza di don Luigi Giussani, o semplicemente per chi ama una scrittura ben fatta e coinvolgente, "Don Giussani: Un amico sconosciuto" è un'aggiunta essenziale alla propria biblioteca digitale.