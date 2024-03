Kazakistan grande protagonista di Mad Mood, succoso antipasto del la Milano Fashion Week.

La nazione che ha nell'Aspara Fashion Week il proprio apice nel mondo della moda, ha infatti presentato al via almeno cinque brand di livello assoluto all'evento andato in scena ai Chiostri di San Barnaba, primo fra tutti il sempre presente Aidar Khan, 'santone' della moda kazaka. E' lui che, ormai da anni presente alla 'kermesse' milanese, ha lanciato un nutrito stuolo di stiliste che, in modo diverso, hanno saputo sfruttare l'occasione delle sfilate milanesi.

Da una parte gli stili legati alla tradizione più classica, con gli abiti di Madame Aisu e Dana Ashimova, dall'altra un misto fra antico e moderno, con i capi di Aspara Brand e Irina Naboko.

Per il Kazakistan l'edizione di Mad Mood 2024 ha rappresentato quindi l'ennesimo banco di prova per una moda forse lontana dai gusti europei, ma anche capace di attrarre l'interesse di chi voglia abbracciare il piacere della scoperta di nuovi orizzonti nel mondo della fashion.