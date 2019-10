Annunciate le candidature ai Gotham Independent Film Awards, i riconoscimenti del cinema indipendente che "aprono" parzialmente la Stagione dei Premi che porterà alla Notte degli Oscar.

Nella storia di questo premio su 15 edizioni 4 volte il vincitore del Gotham Award come miglior film è stato poi confermato agli Oscar.

Anche se la convergenza tra i verdetti dei due premi è relativamente bassa, queste nomination si rivelano importanti per capire quali sono i film che saranno presi in considerazione per l'Award Season che porterà agli Oscar.

Quest'anno ci sono ben 4 film con 3 candidature, ma la notizia che spicca è sicuramente la nomination nella sezione TV della serie italiana L'amica geniale.