SBAM! è il nuovo singolo di Emma Pescio, in arte LaMema, un brano che dipinge la difficoltà di capirsi e di esternare sentimenti positivi.

“In un’epoca dove risulta semplicissimo offendere, sparlare, litigare, sembra invece ormai diventato incomprensibilmente difficile dirsi qualcosa di bello o semplicemente stringersi in un sincero abbraccio”.

SBAM! è la romantica ricerca di sentimenti semplici, puri e intensi anche in un mondo che sembra divorare sempre più tutte queste emozioni.

Scritta da Daniel Riggione e prodotta da Alessandro D’Errico, la canzone è già disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica The Lab Music Factory e distribuita da INGROOVES/VIRGIN MUSIC GROUP.

SBAM!: https://ingrv.es/sbam-cze-4

Biografia

Emma Pescio, in arte Mema nasce a Vado Ligure il 30/03/2003. Inizia tutto nel 2015, nella scuola Circolo Culturale Archimede di Patrizia Greco, il 10 giugno dove Emma fece il suo 1^ saggio nel Teatro nuovo di Valleggia con il brano “Dimentico tutto” di Emma Marrone”. L’attività di Emma, continua e va avanti con una serie di esperienze locali ma anche nazionali che le permettono di farsi conoscere soprattutto come interprete, partecipando a eventi, manifestazioni, concerti dove la sua versatilità vocale e la sua forza performante le hanno consentito di farsi notare dagli addetti ai lavori. Perfeziona il suo stile e la sua tecnica insieme a Danila Satragno che sviluppa ulteriormente il suo talento. Arriva per lei il primo contratto discografico che le permette di far uscire i suoi primi singoli, era il 2020, anno Covid, che non è riuscito però ad arrestare la voglia di far musica di Emma che nel 2021 partecipa alle selezioni del SUMMER DAY MUSIC FEST a Fondi e riesce a raggiungere il palco della Finale. 15 posti per oltre 300 candidati da tutta Italia è un traguardo importante per Emma che certifica a livello nazionale il suo talento e il temperamento da artista. Nell’inverno successivo partecipa al premio nazionale per la canzone d’autore emergente di Quiliano, piazzandosi al 2^ posto, che le garantisce una buona visibilità anche attraverso interviste su Ivg, Tg3 etc. Il 2023 è l’anno del consolidamento, entra nel Roster di LAB MUSIC FACTORY, etichetta indipendente in forte crescita che dedica la sua attività soprattutto agli emergenti e continua la sua avventura verso l’obiettivo del successo in musica, con il produttore e creatore di eventi Franco Iannizzi, lavorando su nuovi progetti. Viene pubblicata con “Dove Andremo”, brano scritto con Rachele Olianti, il 29 settembre, dopodiché il 22 dicembre esce “Silenzio È Peccato”, brano scritto con Enrica Tara. Ora è il momento di “Sbam!”, ultimo dei tre singoli in produzione con Lab Music Factory, di Cui Emma, nel frattempo diventata LaMema, è interprete.