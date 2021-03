Un vero dj non si perde mai d'animo e sa che il suo primo lavoro non è essere protagonista della scena, bensì portare energia e buonumore grazie alla musica. Oggi, in un momento così difficile per tutti, Sandro Murru Kortezman, che di esperienza ne ha di sicuro, non molla. Ora che la Sardegna è tornata in zona arancione e non è più possibile divertirsi nei locali.

E accanto al suo programma quotidiano su Radio Supersound, ogni giorno dalle 15 alle 16, sabato 27 marzo 2021, tornano le sue due dirette social. Dalle 22 alle 23 è su Facebook - https://www.facebook.com/sandromurrukortezman - Dalle 23 è invece su Instagram - https://www.instagram.com/sandromurru_dj/ -

Chi ha voglia di energia e bella musica sabato 27 marzo sa dove sintonizzarsi. La diretta social di Sandro Murru Kortezman è in collaborazione con Pischedda Carburanti, Easy Wash, Orvital Flortis, Ristorante Bastione Cagliari, Wine Resolving e Radio Supersound.

"Credo di aver prodotto e suonato qualcosa come 250 tracce", dice sorridendo. Negli anni '90 Sandro Murru portava avanti il progetto Blackwood, poi sono arrivate le hit con Chase, tra cui "Obsession" e "Stay with Me". Successivamente, dal 2000 in poi, ecco la collaborazione con Stefano Noferini in tanti progetti tra cui The Rumbar... Tra un disco e l'altro, tante serate e tanta radio.

Il suo nuovo singolo è in realtà un riedizione di un suo vecchio successo, uno dei quei pezzi che mettono sempre e subito allegria… E' un momento di ripartenza dedicato a melodie e divertimento. Per questo propongo tutto quello coinvolge, anche senza ballare e scatenarsi. Il motto "canta che ti passa" funziona ancora. E in questo periodo i sorrisi sono davvero importanti. Trasmettere sicurezza ed energia da parte di noi artisti per una pronta ripartenza dopo lo stop è fondamentale (…).







MEDIA INFO PHOTO SANDRO MURRU KORTEZMAN

lorenzotiezzi.it/sandro-murru-kortezman/