+Cultura Accessibile-Cinemanchìo

Le Associazioni del cinema e dell'audiovisivo italiano che rappresentano l'intera filiera produttiva e distributiva cinematografica

le ONLUS e le Associazioni di Promozione Sociale che rappresentano le persone disabili

presentano il

MANIFESTO PER L'ACCESSIBILITÀ E LA FRUIZIONE IN AUTONOMIA DEL PATRIMONIO CULTURALE CINEMATOGRAFICO



+Cultura Accessibile-Cinemanchìo ha diffuso oggi, 23 ottobre, un importante documento che dovrà costituire il punto di riferimento del modello di accessibilità elaborato dalla stessa Associazione in collaborazione con tutti i soggetti che hanno partecipato alla sua stesura.

Questo modello, frutto del lavoro svolto dal Progetto Cinemanchìo, stabilisce le linee guida per l'inclusione all'esperienza cinematografica delle persone disabili ed è finalizzato a risolvere le criticità emerse anche dopo l'inserimento nella Legge Cinema dell'obbligatorietà della resa accessibile per i film italiani.

L'intervento legislativo attuato da +Cultura Accessibile per raggiungere questo obiettivo venne effettuato nella fase di approvazione dei Decreti Attuativi della Legge e ottenne anche l'attenzione da parte del Capo dello Stato Mattarella.

Tuttavia persistono numerose criticità che impediscono la definitiva messa a sistema di un concreto piano di attuazione del Modello Cinemanchìo e per molti cittadini disabili andare al cinema resta un miraggio.

Questo ulteriore passo avanti consentirà tra l'altro alle Istituzioni di identificare con maggiore attenzione esigenze e scenari che possano determinare finalmente il riconoscimento di un diritto.

I film italiani che in particolare ricevono finanziamenti pubblici, vengono prodotti grazie alle risorse provenienti da tutti i cittadini ed è naturale che tutti possano fruire della visione del film nelle sale cinematografiche.

Su questo principio, solo apparentemente indiscutibile, si è sviluppato un ampio movimento di persone che anche grazie all'opera di +Cultura Accessibile-Cinemanchìo possono oggi sperare in una rapida risoluzione a quella che è ancora oggi un'evidente lesione ai diritti di tanti Italiani.

L'accessibilità al cinema può di fatto aprire le porte ad altre dimensioni inclusive proposte da +Cultura Accessibile rispetto ai percorsi museali e alla fruizione in autonomia del patrimonio artistico e culturale nazionale.

In questo stesso periodo l'associazione, con sedi a Torino e a Roma, ha presentato la traduzione della Guida del Ministero Francese per le visite museali e ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sull'autismo che accompagna le proiezioni con adattamento ambientale per le persone nello spettro autistico.

C'è un'Italia che si muove e che propone nella concretezza l'utilizzo delle buone pratiche.

