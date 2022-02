La via Acqueviole ritorna ad essere una arteria “normale” grazie all’intervento di bitumatura effettuato dalla ditta appaltatrice.

Altri lavori sono previsti a seguire in contrada San Paolino, via del Marinaio, via Botteghelle-Fiumarella grazie ad una disponibilità di circa 260 mila euro che il Comune ha deciso di utilizzare per la rivitalizzazione urbana della viabilità.

Nei prossimi giorni (verosimilmente la prossima settimana) si apriranno altri cantieri nel centro cittadino che comporteranno delle modifiche alla viabilità veicolare ma anche al transito dei pedoni.

In piazza della Repubblica, nel tratto tra via Medici e via Crispi sarà ampliato il marciapiede, mentre in piazza San Giovanni, si sistemerà la strada antistante la chiesa. In questa fase sarà ristretta la carreggiata per consentire comunque il transito dei mezzi.

Altro intervento previsto infine in via Giorgio Rizzo.