Allarme dirottamento all'aeroporto internazionale Schiphol di Amsterdam.

Mentre era in corso l'imbarco dei passeggeri su un Airbus A330 della compagnia spagnola Air Europa in partenza per Madrid, il comandante dell'aereo ha fatto scattare l'allarme dirottamento.

Per l'equipaggio e i circa 30 passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo si è temuto il peggio...

Dopo alcuni lunghi minuti di preoccupazione, la situazione si è però risolta rapidamente... con la spiegazione che l'allarme è stato fatto scattare per un semplice errore.

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam - Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize.