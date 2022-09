Il finale del trono di spade ci aveva lasciato con più domande in sospeso di quante ne avessimo all’inizio della serie.

Una delle tante riguarda gli estranei che pur tutta la durata della serie sono riusciti a tenerci sulle spine.



"L’inverno sta arrivando", dicevano, ma poi Arya sfrecciando nel buio ha semplicemente scavalcato una pila di cadaveri dei non-morti e si è spinta sul Re della Notte, infliggendo il coltello attraverso la sua armatura, mandando la gigantesca minaccia letteralmente in frantumi.



La sua performance è sembrata piuttosto semplice da compiere, ma non sarebbe mai riuscita nella sua missione, se non fosse per un particolare. Particolare per il quale tutti i 7 regni sarebbe caduti a prescindere dai suo sforzi.



Ed ecco perché!