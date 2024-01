Così Matamela Cyril Ramaphosa - avvocato, politico, sindacalista e braccio destro di Nelson Mandela, da febbraio 2018 presidente del Sudafrica - ha commentato le decisioni della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia, a seguito della denuncia presentata dal suo stato nei confronti di Israele:

Cari sudafricani,Oggi, la Corte internazionale di giustizia dell’Aia ha emesso una sentenza che è una vittoria per il diritto internazionale, per i diritti umani e, soprattutto, per la giustizia.Questo segue l’azione senza precedenti intrapresa dal Sudafrica per portare un altro paese davanti alla Corte internazionale di giustizia.Il 29 dicembre 2023, il Sudafrica ha presentato una domanda di istituzione di un procedimento contro lo Stato di Israele per la violenza che ha scatenato sul popolo della Striscia di Gaza, sostenendo che Israele era in violazione dei suoi obblighi derivanti dalla Convenzione.Il Sudafrica aveva precedentemente condannato l’attacco del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas e di altri gruppi che ha provocato la morte di molti israeliani e il sequestro di ostaggi.La Corte nel suo giudizio ha affermato il diritto del Sudafrica di portare Israele in giudizio - anche se non è parte nel conflitto a Gaza.La CIG, come organo giudiziario principale delle Nazioni Unite, ha pronunciato una sentenza secondo la quale lo Stato di Israele dovrebbe attuare immediatamente una serie di misure provvisorie per prevenire ulteriori atti di genocidio a Gaza, astenersi da tali atti e adottare misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative agli atti di genocidio. Come governo sudafricano accogliamo con favore la decisione della CIG.Prendiamo atto della dichiarazione della Corte secondo la quale essa è consapevole dell’entità della tragedia umana che si sta svolgendo nella regione e profondamente preoccupata per la continua perdita di vite umane e la sofferenza umana e che la catastrofica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza è a grave rischio di peggiorare ulteriormente prima che renda il suo giudizio definitivo.Accogliamo con favore le misure che la corte ha ordinato con decisione maggioritaria, stabilendo che l’esercito israeliano non dovrebbe commettere atti di genocidio contro i palestinesi. Israele dovrebbe adottare tutte le misure per prevenire e punire l’incitamento al genocidio. Inoltre, dovrebbe adottare misure immediate ed efficaci per consentire i servizi di base e l’assistenza umanitaria a Gaza e dovrebbe conservare le prove di ciò che sta accadendo a Gaza, compresa la presentazione di una relazione entro un mese su tutte le misure adottate per dare effetto all’ordine della CIJ entro un mese.Questo ordine è vincolante per Israele e deve essere rispettato da tutti gli Stati che sono parte alla Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio.Ci aspettiamo che Israele, come democrazia autoproclamata e uno Stato che rispetta lo stato di diritto, si attenga alle misure emanate dalla Corte internazionale di giustizia.Dopo più di mezzo secolo di occupazione, spoliazione, oppressione e apartheid, le grida di giustizia del popolo palestinese sono state ascoltate da un eminente organo delle Nazioni Unite.Oggi, Israele si presenta davanti alla comunità internazionale, i suoi crimini contro i palestinesi messi a nudo. Da ottobre dello scorso anno, il popolo di Gaza è stato vittima di bombardamenti e attacchi da terra e aria. Case, campi profughi e interi quartieri sono stati distrutti e non sono stati risparmiati nemmeno scuole e ospedali.Il popolo di Gaza è stato privato di elettricità, carburante, cibo e forniture mediche. Secondo le Nazioni Unite, più di 25.000 persone sono state uccise durante la guerra di Israele con Hamas. Tra i morti ci sono operatori umanitari, personale dell’ONU e giornalisti.Più di 16.000 dei morti sono donne e bambini. Nel ottobre 2023 il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ha dichiarato: “Gaza è diventata un cimitero per migliaia di bambini”. Secondo l’ONU migliaia di bambini sono stati uccisi solo nelle prime tre settimane del conflitto in corso.Come il Sudafrica ha sostenuto nella sua domanda alla CIG, l’alto numero di vittime civili e la vasta scala della distruzione che è risultata dalla risposta di Israele agli attacchi del 7 ottobre sono enormemente sproporzionati a qualsiasi pretesa di Israele di aver agito in legittima difesa. Abbiamo definito gli attacchi di Israele a Gaza atti genocidi, atti per i quali Israele dovrebbe e deve essere ritenuto responsabile.Oggi la Corte internazionale di giustizia ci ha dato ragione. La Corte ha concluso che, in base all’articolo 9 della Convenzione, ha giurisdizione per giudicare la nostra domanda. L’effetto dell’ordine che la CIG ha concesso oggi è che vi è un plausibile caso di genocidio.Questo segna un importante primo passo nella nostra ricerca di giustizia per il popolo di Gaza. Alcuni ci hanno detto di occuparci dei nostri affari. Altri hanno detto che non era il nostro posto. Eppure è esattamente il nostro posto, come persone che conoscono troppo bene il dolore della spoliazione, della discriminazione, della violenza sponsorizzata dallo Stato.Siamo anche un popolo che è stato vittima del crimine di apartheid. Sappiamo come si presenta l’apartheid. Lo abbiamo sperimentato e vissuto. Purtroppo, molte persone sono morte ed esiliate come il nostro amato leader Oliver Tambo e altri, altri sono stati imprigionati come il padre della nostra democrazia e altri sono stati mutilati.Noi, come sudafricani, non saremo spettatori passivi e guarderemo i crimini che ci sono stati inflitti essere perpetrati altrove. Siamo dalla parte della libertà per tutti. Siamo dalla parte della giustizia.Trent’anni fa, dopo le nostre prime elezioni democratiche, il presidente Nelson Mandela dichiarò: “Ci sia giustizia per tutti. Ci sia pace per tutti. Mai, mai e mai più accadrà che questa terra bellissima sperimenti di nuovo l’oppressione di uno sull’altro”.E così, diciamo ancora oggi, mai, mai e mai più accadrà che atti di genocidio siano perpetrati con impunità mentre noi, la comunità internazionale, guardiamo. Crediamo fermamente che, a seguito di questa sentenza, ci dovrebbe essere ora uno sforzo più concertato verso un cessate il fuoco e che dovrebbero iniziare i negoziati su una soluzione permanente a due Stati, per consentire a Israele e alla Palestina di vivere fianco a fianco come stati indipendenti.Come Sudafrica ringraziamo tutti nella comunità internazionale che hanno sostenuto la nostra domanda, compresi alcuni Paesi che hanno dichiarato la loro intenzione di supportare le nostre richieste.Non vacilleremo nel nostro impegno verso il popolo palestinese e la sua ricerca dell’autodeterminazione. La nostra dolorosa storia ci obbliga a non venir meno. Ringraziamo la Corte internazionale di giustizia per aver mantenuto il suo ruolo di realizzare la giustizia, promuovere la pace, prevenire il genocidio e rendere responsabili i colpevoli di genocidio.È nostra sincera speranza e desiderio che questo ordine della corte apra la strada alla fine di questa crisi, alla fine della terribile perdita di vite e delle difficoltà, e ai primi passi cruciali da compiere verso la riconciliazione e una pace giusta e duratura.

Questo è quanto ha detto (e fatto) il sudafricano Cyril Ramaphosa. Questo è quanto avrebbero dovuto dire (e prima fare) Biden, Sunak, von der Leyen, Macron, Scholz, Meloni... i leader del "cosiddetto" occidente democratico che invece continuano a giustificare e sostenere lo Stato ebraico di Israele, su cui grava - pesante - l'accusa di genocidio.