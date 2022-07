L'infortunio occorso a Paul Pogba rischia di tenerlo lontano dai campi di gioco almeno per un paio di mesi. La lesione al menisco laterale riscontrata al centrocampista francese è l'aggravarsi di un problema che lo affligge da tempo e che si era presentato già nel corso degli ultimi due anni al Manchester United.

Il ricorso alla chirurgia è inevitabile e i tempi di recupero saranno da valutare ma, a dire degli esperti, non potranno essere inferiori ai 50 giorni.

Per questo la Juventus, che aveva già messo Rabiot nella lista dei partenti, lo ha tolto dal mercato, mentre ha deciso di aumentare il pressing sul PSG per far arrivare in bianconero, il prima possibile, Leandro Paredes, obiettivo già dichiarato della squadra di Allegri, anche se la distanza tra le parti è ancora importante... tra offerta e domanda sembrano ballare ancora 5 milioni.







Crediti immagine: twitter.com/paulpogba/status/1551576865067991042