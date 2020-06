Per la prima festa della Repubblica in periodo di emergenza coronavirus, Solidarietà Nazionale lancia un’operazione di distribuzione straordinaria di generi alimentari in diverse città italiane.

Il lockdown ha accentuato fortemente le situazioni di crisi economica delle famiglie italiane. Solidarietà Nazionale conferma l’impegno che ha portato avanti per tutto il periodo di chiusura, continuando nella sua azione per rendere meno difficile questo 2 giugno alle tante famiglie che non arrivano più a fine mese.



Solidarietà Nazionale

http://www.solidarietanazionale.it/