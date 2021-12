Sabato sera Gary Lineker, in conclusione della puntata di Match of the day (che sulla BBC manda in onda immagini e commenti delle partite che in giornata si sono disputate in Premier League), ha potuto dire che per la prima volta il titolo della trasmissione era stato rispettato in pieno.

Infatti, delle sei partite programmate per sabato si è giocata solo Leeds United - Arsenal (1-4), mentre le altre sono state tutte rimandate a causa dei focolai Covid che stanno interessando la maggior parte delle squadre inglesi.

Domenica è andata meglio. Delle quattro partite programmate solo Everton - Leicester City è stata rimandata.

A seguito di tale situazione, i club della Premier lunedì decideranno se sospendere o meno il campionato.

Ma l'aspetto più paradossale della vicenda è che chi abbia assistito in tv alle partite che si sono giocate oggi in Inghilterra avrà visto gli stadi pieni, con i tifosi che per la maggior parte non indossava neppure la mascherina... in fondo un ostacolo per incitare la propria squadra urlando e cantando.

Oggi i nuovi casi di contagi nelle ultime 24 ore nel Regno Unito sono stati più di 80mila. Nel Surrey il tasso del contagio registra 901 casi ogni 100mila abitanti.