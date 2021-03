Sono stati scelti tra più di 200 i 25 racconti semifinalisti della 26^ edizione del Campiello Giovani, concorso, riservato a persone di età compresa fra i 15 e i 22 anni (che al momento dell’invio abbiano compiuto 15 anni e non ne abbiano ancora compiuti 22), residenti in Italia e all’estero, ha come oggetto un racconto a tema libero in lingua italiana della lunghezza minima di 10 e massima di 20 cartelle.

I semifinalisti selezionati provengono 2 dall'Abruzzo, 2 dalla Campania, 2 dal Lazio, 7 dalla Lombardia, 2 dalle Marche, 1 dal Piemonte, 1 dalla Sardegna, 1 dalla Toscana e 7 dal Veneto.

I racconti sono stati selezionati da una giuria composta da 12 giurati: finalisti/vincitori delle passate edizioni del Campiello Giovani, dal vincitore veneto delle Olimpiadi di Italiano del 2020, da giornalisti, editor e lettori di case editrici.

Il concorso vedrà il suo culmine a settembre, quando il vincitore del Campiello Giovani verrà proclamato e premiato in occasione della cerimonia conclusiva. Ad aprile verrà annunciata la cinquina finalista.