Sbarcati nella notte a Lampedusa gli 82 migranti della Ocean Viking

È avvenuto nella notte lo sbarco a Lampedusa degli 82 sopravvissuti della Ocean Viking, che sono prima stati trasbordati in mare dalla nave della Ong alle motovedette della Guardia Costiera.

I porti italiani, mai chiusi in precedenza, continuano ad essere aperti. L'unica cosa che rispetto a prima è cambiata è solo il rispetto della legge, ignorato dal precedente governo italiano per supportare i desiderata propagandistici dell'alleato Salvini che tramite l'odio (razziale e non) ha trovato il modo per alimentare le fila dei suoi sostenitori.

È finito il tempo degli ostaggi ed iniziato quello della ragione e dell'umanità... oltre che della dovuta normalità.

E ad ulteriore conferma che le violazioni di legge del Viminale non servivano certo a fermare l'arrivo dei migranti, la dimostrazione arriva dal fatto che nelle scorse 24 ore, a Lampedusa, sono sbarcate autonomamente più di 100 persone.

Che la vergogna dei decreti sicurezza sia finalmente solo un ricordo.