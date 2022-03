L'ultimo aggiornamento sul bilancio della guerra fornito dall'esercito ucraino il 14 marzo, riporta che oltre 12.000 sono i soldati russi finora rimasti uccisi, 1.249 i veicoli corazzati per il trasporto di personale andati distrutti, 617 i veicoli generici, 389 i carri armati, 150 i pezzi di artiglieria, 60 le cisterne di carburante, 64 i sistemi di lancio multiplo di razzi, 90 gli elicotteri, 77 gli aerei, 34 i sistemi di guerra antiaerea, 8 i droni e 2 le imbarcazioni.



Nonostante ciò, bombardamenti e combattimenti non si placano, con diverse forti esplosioni che anche nel mattino sono state udite nel centro di Kiev, addebitate, per il momento, ai sistemi di difesa nel tentativo di intercettare i missili lanciati dai russi sulla capitale dove, all'alba, un condominio di nove piani nel quartiere settentrionale di Obolon è stato colpito e gravemente danneggiato.

Una persona è rimasta uccisa e sei ferite dopo che il relitto di un missile russo abbattuto è caduto in una strada residenziale di Kiev, distruggendo un autobus e causando un incendio in un edificio residenziale nel distretto di Kurenivka.





Sempre a nord della capitale, i russi hanno colpito l'impianto di produzione degli aerei Antonov che si trova presso l'aeroporto di Sviatoshyn, a circa 10 km dal centro di Kiev. Non sono state fornite ulteriori informazioni su danni e vittime.

Le autorità di Kiev hanno fatto sapere, in caso di assedio, di aver accumulato generi alimentari essenziali per un minimo di 2 settimane. Sono adesso due milioni le persone rimaste nella capitale.

Ramzan Kadyrov, the Chechen strongman, said he had arrived at the doorsteps of the Ukrainian capital, posting a video that appeared to show Chechen troops briefing him. He warned that he would join other Russian forces preparing to enter Kyiv. https://t.co/Nm8OURjoQy