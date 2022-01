L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club.

Questo è quanto dichiarato dal club doriano in una nota diffusa questo lunedì.

Una decisione rimandata che è diventata, per il club, ineludibile dopo l'ultima sconfitta casalinga subita in campionato ad opera del Torino.

La Sampdoria non ha ancora comunicato chi sarà il sostituto, con l'ex Giampaolo indicato come il più accreditato tra i papabili.



Anche in Premier League si cambia. È l'Everton che dopo l'ennesimo risultato negativo ottenuto contro il Norwich (che lotta per non retrocedere) ha deciso di sostituire Rapha Benitez alla guida tecnica della squadra, scelto da Farhad Moshiri come sostituto di Ancelotti.

Anche in questo caso non si conosce chi potrà essere il nuovo manager dei Toffees, con Wayne Rooney, che da lì ha iniziato la sua carriera, che potrebbe essere la figura adatta per riaccendere l'entusiasmo dei tifosi.