Matteo Tamburini rivela una collezione che ridefinisce l'artigianalità Italiana attraverso la maestria della pelle

In un tripudio di artigianalità e design, la Milano Fashion Week è stata testimone dell'incantevole sfilata di Tod's, sotto la guida visionaria del Direttore Creativo Matteo Tamburini. La celebrazione della pelle, cuore pulsante dell'heritage di Tod’s, ha segnato ogni momento della presentazione, rivelando una collezione che esalta la materia prima in tutte le sue forme e lavorazioni.

La sfilata ha trasformato capi essenziali in veri e propri manifesti di unicità e straordinarietà, dimostrando come la semplicità possa evolversi in eleganza suprema. La rivisitazione del trench, il cappotto maschile in tessuto strutturato, la Field Jacket oversize e la mantella in cotone si sono distinte per la loro raffinatezza e per l'attenzione ai dettagli che solo l'artigianalità italiana sa offrire.

La forza della collezione risiede nella sua capacità di reinterpretare il guardaroba classico attraverso una lente contemporanea. Pantaloni a sigaretta con ampi risvolti e giacche, sia senza collo che monopetto, rubano con audacia al guardaroba maschile, proponendo una silhouette che è al tempo stesso decisa e fluida. La maglieria, realizzata nei tessuti più preziosi, gioca con layering e sovrapposizioni, rinnovando con sofisticatezza l'idea del twin set.

Un elemento distintivo della collezione è stata l'introduzione di una sottile fascia in metallo che ha aggiunto un tocco di modernità ai classici mocassini e all'iconico Gommino, nella versione Yorky, arricchito da sottili frange che donano movimento ed eleganza ad ogni passo. Gli stivali, ispirati al mondo motociclistico, hanno rivelato una femminilità inaspettata grazie a pellami spazzolati che celebrano la qualità artigianale italiana.

La trasformazione delle borse, inoltre, ha parlato del desiderio di Tod's di elevare il proprio heritage e savoir-faire, mostrando come l'innovazione possa convivere con la tradizione. Ogni accessorio è stato pensato per completare l'outfit non solo come complemento, ma come vera e propria dichiarazione di stile.

In conclusione, la sfilata di Tod's alla Milano Fashion Week ha tracciato una nuova rotta nell'universo della moda, dove la pelle non è semplicemente un materiale, ma il protagonista di una storia che intreccia passato e futuro. Matteo Tamburini ha offerto una visione che, pur radicata nell'eccellenza artigianale, si proietta audacemente verso nuovi orizzonti di stile e sostenibilità, celebrando un'eleganza che è, senza dubbio, senza tempo.

