"Niente è più importante della salute e della sicurezza di coloro che fanno parte della nostra comunità musicale e delle centinaia di persone che lavorano instancabilmente alla produzione degli spettacoli".

Così riporta la nota della Recording Academy, in cui l'organizzazione che gestisce l'assegnazione dei Grammy Awards ha rimandato l'appuntamento del 2021, originariamente in programma per il 31 gennaio, è stata rinviata a causa delle preoccupazioni per la diffusione del Covid.

La cerimonia per la consegna degli Oscar della musica si sarebbe comunque dovuta svolgere "in formato ridotto" a causa dell'emergenza Covid, con la maggior parte dei premiati collegati in modo virtuale.

Però la diffusione del Covid in California, e soprattutto nella Contea di Los Angeles, è talmente estesa da essere giudicata fuori controllo e per questo motivo l'evento è stato spostato al 14 marzo.

Le nomination per il 2021 vedono in testa Beyoncé, che ha conquistato nove candidature, seguita da Dua Lipa, Taylor Swift e Roddy Ricch con sei.

Altre cerimonie importanti, tra cui gli Oscar, i Golden Globe e i Brit Awards, sono anch'esse già state rinviate.