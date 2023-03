The Beach Luxury Club nasce nel 2018, non per caso all'interno del più grande resort del Sud Sinai, ovvero Domina Coral Bay, un luogo da sempre decisamente italiano e internazionale, proprio come The Beach ed il suo creatore, Manuel Dallori. Dopo la pandemia, è stata la volta di un temporary in Italia. Ed in attesa delle nuove aperture (si parla di Cairo e Dubai), proprio in questi giorni, in tempo per Pasqua 2023, va in scena un deciso restyling del primo The Beach Luxury Club, quello di Sharm.

"L'obiettivo era quello di interpretare e trasportare elementi caratteristici della natura all'interno della nostra location", spiega Manuel Dallori, che da sempre punta anche sul servizio, sulla qualità degli show e su sul lusso accessibile, ovvero dedicato a tutti coloro che lo scelgono (o quasi).

E allora, nella location rinnovata sotto il sole del Sinai, spazio a gazebo che mettono insieme design e comodità. E tanto verde, sia nelle passerelle sia sulle scale principali. E all'interno della nuova struttura che prende vita nella zona della piscina principale di Domina Coral Bay, tavoli e poltroncine che riprendono i colori caldi della struttura principale. In pratica The Beach raddoppia: dopo aver oziato in spiaggia, chi lo desidera si può trasferire in questa nuova area.

Adiacente alla zona nuova ristorante di The Beach Luxury Club, ecco un palco tutto nuovo, di oltre 40 mq di superfice: qui durante i dinner show si esibiscono 12 artisti internazionali, mentre durante il giorno trovano spazio sei esclusivi tavoli vista mare.

"Per tutto il mese di Aprile abbiamo deciso di raddoppiare i nostri show e i nostri beach party", racconta Manuel Dallori. "Sono tanti gli artisti e gli amici che ci verranno a trovare e che si esibiranno sul palco", racconta Manuel Dallori. "Sabato 8 aprile '23, dalle 16, in particolare nello specchio d'acqua della piscina principale di Domina Coral Bay va in scena uno spettacolare show di flyboard, la speciale tavola che fa 'volare' chi la utilizza grazie alla pressione dell'acqua". E dopo lo show, ovviamente dj set a cura di The Beach Luxury Club.





Cos'è Domina

www.domina.it

Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell'innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, l'immenso Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino a Sharm El Sheikh; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi sul Garda; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus. Domina, happiness in your free time.



Cos'è The Beach Luxury Club

www.thebeachluxury.com

The Beach Luxury Club è un sogno total white da vivere sulla spiaggia di Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh o a bordo piscina, di fronte al mare di Santa Flavia (Palermo), presso Domina Zagarella Sicily. Lo staff solletica il palato con piatti di ispirazione mediterranea, sushi e thai, ad ogni ora del giorno e della notte (dalle 9 alle 2). Si ozia comodamente sdraiati sui lettoni a baldacchino. Non manca, a Sharm, The Beach Luxury Club on the Snow, un ampio spazio panoramico al coperto, per godersi dinner show e dj set d'eccellenza in ogni stagione.