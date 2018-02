Mototour gratuito sul lago Omodeo: un'occasione per diventare anche voi Pastori in Moto

Domenica 25 febbraio 2018 sarà la giornata associativa dei Pastori in Moto, con un mototour nel Barigadu verso il lago Omodeo. Un tour gratuito, dedicato a chi è già socio dell’associazione e a chi vorrà cogliere questa occasione per diventare un Pastore in Moto a tariffe agevolate.



La giornata associativa

La giornata associativa è un evento studiato dai Pastori in Moto per offrire agli associati un mototour gratuito tra gli itinerari presenti nella loro offerta. Ma è anche occasione per accedere all’associazione con tariffe ridotte, un mototour promozionale che consentirà agli iscritti di toccare con mano la preparazione e l’inventiva dei Pastori in Moto. Saranno diverse le giornate associative durante l’anno, e questa è la prima del 2018. Il progetto Pastori in Moto è infatti un progetto autofinanziato unico in Europa, che mira a fare della Sardegna un punto di riferimento per il mototurismo nazionale e internazionale.