Costez: stile al dj bar di Cazzago (BS)... e Gabry Ponte al Nikita Costez di Telgate (BG) il 7 aprile 2018

Dopo 10 anni di successi in Franciacorta e non solo, #Costez continua a far ballare con stile. Venerdì 6 aprile 2018 il weekend inizia all'Hotel Costez di Cazzago (BS), con la consueta formula che mette il sorriso (ingresso libero e consumazione facoltativa). Al mixer c'è Nicola Zilioli, alla voce Mapez.

Sabato 7 aprile 2018 invece al grande Nikita #Costez di Telgate (BG) arriva invece un top dj internazionale: Gabry Ponte. E' un grande dj che ha fatto la storia della musica da ballo, in Italia e non solo. Gabry Ponte ha oltre un milione di fan su Facebook ed è da sempre uno dei portabandiera della musica dance italiana nel mondo. Professionista del mixer e della dance music, con i suoi Eiffel 65 ha venduto più di 15 milioni di dischi nel mondo. La loro "Blue" è un simbolo unico di musica prodotta in Italia di successo mondiale. La carriera solista di Gabry Ponte continua poi a celebrarlo come una star della musica da ballo e non. Da solista ha saputo ritagliarsi uno spazio di rilevo nello scenario dance italiano ed europeo con singoli di successo come "Time To Rock", "Geordie", "La danza delle Streghe" e tanti altri… Spesso appare in tv, ma più che un personaggio mediatico, Gabry Ponte è soprattutto grande dj, amato dai giovani per il suo sound scatenato e la sua capacità di far ballare con sonorità immediate e melodiche, ma non solo.

Hotel Costez #Costez

Nikita #Costez - Grumello del Monte / Telgate (BG)

Hotel Costez - Cazzago (BS)

