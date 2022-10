Margherita Bonfilio nata a Penne (PE), docente di Informatica, appassionata di teatro, letteratura, poesia, giornalismo. Partecipa attivamente all’attività letteraria e giornalistica. Numerose pubblicazioni di poesie e racconti. Presente come autrice in diversi Reading poetici ed eventi culturali in tutta Italia. Dal 2010 scrive diversi libri pubblicati sul sito www.ilmiolibro.it “Pacati in versi” , “Inviati Speciali” , “Inviati Speciali 2” , “Gocce di rugiada”, “Il Gusto dell’Arte”, “Arte e poesia”.

Nel 2018 riceve la Menzione d’onore con il testo “Amore malato” al Premio Ponte Vecchio. Nel 2019 riceve il titolo di “Ambasciatrice di pace per la poesia nel mondo”, vince il premio Autore 2019 con il testo “Rami secchi”. Vincitrice del Concorso “Scrivendo 2019 e 2020", pubblica l’Ebook “Spighe di grano” e "Sensazioni"- Kubera Edizioni. Del 2020 anche la raccolta “Granelli di sabbia” vincitrice del Premio Polverini. Dal dicembre 2019 collabora al giornale on line Ilpuntoquotidiano.it. Nel 2020 riceve l’Oscar per la poesia dall’Associazione Teatro e cultura “Beniamino Joppolo”.

Il 29 maggio 2021 riceve il Premio di Critica Letteraria dall’Associazione Culturale “La Madia dell’Arte” per la poesia “A labbra cucite”. Nel 2022 pubblica il libro per ragazzi "Storie Fantastiche" A&A Marzia Carocci Edizioni e il libro di poesie a quattro mani con Annamaria Citino "Sciabordio delle onde" Armando Siciliano Editore. Nel mese di giugno 2022 pubblica con CTL EDITORE la raccolta di poesie "Il vaso di Pandora". Partecipa al Salone del libro di Torino 2022, alla Fiera di Roma (8 e 9 maggio) e nell'agosto 2022 partecipa alla Fiera della Letteratura a Brindisi, nel mese di settembre alla Fiera di Pontedera e al Pisa Book Festival.

Dal mese di giugno partecipa attivamente agli eventi organizzati dall'Associazione Agape "Caffè Letterari d'Italia e d'Europa" raggiungendo con le sue poesie numerose città italiane tra cui Ascoli Piceno, Pineto (TE), Verona, Padova, Procida, Trieste, Venezia e Napoli presso Caffè Letterari di storica fama. Il 18 ottobre viene premiata a, Palazzo Marino con la poesia "Eri tu" da Luigi Ruggeri presidente dell'Associazione culturale Joppolo alla presenza delle Autorità del Comune di Milano.

Il 30 ottobre con la poesia "Adesso Basta" viene inserita nel catalogo della Mostra TRADICION presso la Art Gallery di Milano con Salvo Nugnes, Francesco Alberoni e molti altri. L’angolo fumettoso ha presentato e promosso la sua raccolta di poesie “Il vaso di Pandora” edito da Libeccio Edizioni, un vero successo letterario scandito da una poetica eccezionale che ci riporta ai grandi maestri dell’epoca. Chiaramente vi aspetta sui maggiori store online e in tutte le librerie italiane.