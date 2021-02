Saranno Juventus e Atalanta le due squadre che si disputeranno la Coppa Italia per la stagione 2020/2021, dopo che a Bergamo i locali hanno sconfitto per 3-1 il Napoli. Il match di andata era terminato 0-0.

Nella gara di mercoledì sera al Gewiss Stadium l'undici di Gasperini ha indirizzato la partita già dopo un quarto d'ora di gioco, con il gol di Zapata al 10', opttenuto grazie ad un diagonale da fuori area e al raddoppio di Pessina, messo a tu per tu con Ospina, a seguito di un'azione corale.Il 2-0 rispecchia l'andamento della partita, con il Napoli incapace di proporre gioco per tutto il primo tempo.

Musica diversa nella ripresa, grazie ad un diverso atteggiamento della squadra ed all'ingresso in campo di Politano per Elmas. L'Atalanta appare in affanno ed il gol di Lozano che riapre il match al 53', ribattendo in rete la sua prima conclusione respinta da Gollini, fotografa il nuovo andamento del match, che avrebbe potuto tornare in parità se Gollini non avesse compiuto un intervento miracoloso a tu per tu con Osimhen.

L'Atalanta, comunque, non era finita in completa balia del Napoli. Con l'ingresso in campo di Ilicic, i bergamaschi erano tornati a farsi pericolosi, tanto da impensierire Ospina. Così quando il 2-2 era nell'aria, arriva il gol del definitivo 3-1, grazie al raddoppio di Pessina, messo a segno con uno "scavetto" dopo uno slalom tra i difensori partenopei.

Per Gennaro Gattuso, il bicchiere è mezzo pieno:

"Abbiamo reagito bene. Un'altra squadra stasera poteva subire 4-5 gol. All'inizio sono stati nettamente superiori loro, noi abbiamo sbagliato sui gol e siamo andato sotto per 2-0. A quel punto avremmo potuto soccombere e invece siamo stati bravi a reagire e rientrare in partita. Nella ripresa ci siamo espressi bene, potevamo anche pareggiare, poi nel finale l'Atalanta ha segnato il terzo gol. Adesso bisogna tenere alta la testa e guardare avanti".