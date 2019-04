Arriva anche a Perugia il tour di eventi gratuiti riservati ai ristoratori organizzato da Professione Ristoratore.

Si chiama Professione Ristoratore Road Tour, ha già fatto tappa a Milano e Firenze ed il 15 Aprile arriverà a Perugia per un pomeriggio di formazione gratuita grazie al quale portare anche all'interno dei ristoranti tematiche fondamentali per chi fa impresa quali:

> Management

> Marketing

> Leadership

Gli incontri saranno guidati da Alex Bartolocci, consulente e formatore specializzato nel marketing per la ristorazione, fondatore di Professione Ristoratore, autore del libro "La bibbia del ristoratore di successo" e creatore del Restaurant Funnel System™ (il primo sistema di Funnel Marketing applicato al mondo ristorativo).

Al suo fianco Silvia Savoia, esperta di selezione e gestione del personale, practitioner di Programmazione Neuro Linguistica con una qualifica in counseling strategico da anni aiuta persone e organizzazioni a raggiungere performance di successo.

L'incontro sarà saranno focalizzato sulle capacità indispensabili nel mercato moderno per chi vuol fare impresa nel mondo ristorativo in modo profittevole e sugli strumenti pratici da mettere in campo per ottenere risultati migliori attraverso la propria attività ristorativa.

3 ore di formazione gratuita nelle quali saranno fornite strategie pratiche da utilizzare immediatamente e che hanno già dato risultati concreti ai ristoratori già clienti di Professione Ristoratore.

Per conoscere tutti i dettagli e riservare il proprio posto basta visitare il sito www.professioneristoratore.it oppure accedere direttamente all'evento tramite l'url http://mewebmarketing.clickfunnels.com/road-tour-2019