Alla riunione, in remoto, dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (OCS) che si è tenuta questa mattina, hanno partecipato i capi di Stato dei sei Paesi fondatori: Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan. Pertanto, all'incontro presieduto dal primo ministro indiano Narendra Modi, erano presenti il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev, il presidente del Kirghizistan Sadyr Japarov, il presidente della Cina Xi Jinping, il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif, il presidente del Tagikistan Emomali Rahmon, il presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev e il presidente della Russia Vladimir Putin.

Questo un passaggio del discorso di Putin:

"Riteniamo importante che tutti i membri dell'associazione concordino nelle loro valutazioni della situazione nella sfera politica mondiale, della sicurezza, sociale ed economica.Allo stesso tempo, la nostra organizzazione è fermamente impegnata nella formazione di un ordine mondiale veramente giusto e multipolare - un ordine mondiale basato sul diritto internazionale, sui principi generalmente riconosciuti di cooperazione reciprocamente rispettosa degli Stati sovrani con il ruolo centrale e di coordinamento del Nazioni Unite.E, cosa più importante, è su questa base costruttiva che si costruisce il lavoro pratico della OCS. La nostra organizzazione sta svolgendo un ruolo sempre più significativo negli affari internazionali, fornendo un reale contributo al mantenimento della pace e della stabilità, garantendo una crescita economica sostenibile degli Stati partecipanti e rafforzando i legami tra i popoli.Ciò è particolarmente significativo nelle condizioni attuali, quando le contraddizioni geopolitiche si fanno più acute, il degrado del sistema di sicurezza internazionale continua, i rischi di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale aumentano sullo sfondo dell'accumulo incontrollato di debiti nei paesi sviluppati , la stratificazione sociale e la crescente povertà nel mondo e il deterioramento della sicurezza alimentare e ambientale. E tutti questi problemi, ognuno dei quali è complesso e diverso a modo suo, nella loro totalità portano a un notevole aumento del potenziale di conflitto. La Russia sente tutto questo direttamente su se stessa.Per molto tempo ai nostri confini, le forze esterne stavano attuando un progetto per creare dal nostro paese vicino, l'Ucraina, uno stato praticamente ostile - "anti-Russia". L'hanno riempita di armi per otto anni, hanno supportato l'aggressione contro la popolazione civile del Donbass e si sono permessi in ogni modo possibile di piantare l'ideologia neonazista.E tutto questo per mettere a repentaglio la sicurezza della Russia, per frenare lo sviluppo del nostro Paese. Ora, infatti, viene condotta una guerra ibrida contro di noi, vengono utilizzate sanzioni anti-russe illegittime su una scala senza precedenti. Vorrei sottolineare che la Russia resiste con fiducia e continuerà a resistere a pressioni, sanzioni e provocazioni esterne.E nella situazione attuale, il nostro Paese continua a svilupparsi costantemente. Il popolo russo è consolidato come mai prima d'ora. La solidarietà e l'alta responsabilità per il destino della Patria è stata chiaramente dimostrata dagli ambienti politici russi e dall'intera società, facendo fronte unito contro il tentativo di ribellione armata.Cogliendo questa opportunità, desidero ringraziare i miei colleghi dei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, che hanno espresso sostegno alle azioni della leadership russa per proteggere l'ordine costituzionale, la vita e la sicurezza dei cittadini. Lo apprezziamo molto.Intendiamo approfondire ulteriormente i legami con i membri dell'Organizzazione di Shanghai, e questi legami stanno diventando sempre più forti e sfaccettati. Il commercio della Russia con gli stati membri dell'associazione lo scorso anno è aumentato di oltre un terzo, il 37%, raggiungendo la cifra record di 263 miliardi di dollari. E nel gennaio-aprile di quest'anno ha aggiunto un altro 35%.L'uso delle valute nazionali negli accordi reciproci è in espansione. Ad esempio, oltre l'80% delle transazioni commerciali tra la Russia e la Repubblica popolare cinese vengono effettuate in rubli e yuan. La quota della valuta russa nelle transazioni di esportazione con tutti i paesi SCO nel 2022 ha superato il 40%.La Russia partecipa attivamente all'attuazione della road map SCO sulla transizione alle valute nazionali nel commercio reciproco, approvata al precedente vertice di Samarcanda in Uzbekistan. È importante continuare questo lavoro, adottare misure coordinate per rimuovere gli ostacoli normativi, stabilire la necessaria infrastruttura di pagamento e creare un sistema finanziario indipendente.L'attuazione della strategia di sviluppo economico della SCO fino al 2030 contribuirà indubbiamente a un ulteriore rafforzamento dell'integrazione regionale. La Russia ha sostenuto e continua a sostenere la cooperazione tra gli Stati della nostra associazione nei settori degli investimenti, bancario e finanziario, dell'industria, dell'energia, dei trasporti e della logistica, dell'agricoltura, delle comunicazioni, della digitalizzazione e delle alte tecnologie." ...

Come ci ricordano le dichiarazioni di Putin, la guerra in corso in Ucraina, è una leva economica commerciale per gli Stati Uniti che, al tempo stesso, indeboliscono l'Europa, loro concorrente, che a sua volta ha consegnato la Russia nelle mani di Cina e India... questo al di là delle considerazioni relative al rispetto della sovranità e dei diritti umani che, comunque, per l'occidente valgono a seconda dei casi, come dimostrano ad esempio i casi di Turchia e Israele.