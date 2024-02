Con grande entusiasmo, presentiamo il libro inchiesta, “Liberate Grace: Le Case Magdalene, La Vera Storia”. Quest’opera non è solo un’analisi storica, ma un forte monito delle ingiustizie non risolte del passato irlandese e un richiamo all’azione per il futuro.





Le Case Magdalene: Il Gulag irlandese per le donne

Le Case Magdalene, attive in Irlanda dal XVIII al XX secolo, hanno lasciato un’impronta indelebile che persiste fino ad oggi.

Originariamente concepite come rifugi per le “donne disonorate”, principalmente donne incinte fuori dal matrimonio, queste istituzioni hanno poi ampliato il loro raggio d’azione per includere donne considerate “problematiche” o mandate lì dallo Stato.

Le donne in queste strutture erano sottoposte a condizioni estreme, lavoro coatto e frequenti abusi fisici ed emotivi. Venivano private della loro identità, libertà e, in molti casi, dignità. Queste strutture, prevalentemente lavanderie, erano luoghi di silenzio e sofferenza, dove le norme sociali e le politiche governative si univano per creare un ambiente di oppressione e violenza contro le donne.





Il Ruolo Del Governo Irlandese

Il coinvolgimento del governo irlandese nel funzionamento delle Case Magdalene è un argomento di dibattito.

Il governo ha indirizzato le donne verso queste istituzioni e le ha finanziato indirettamente attraverso contratti per servizi di lavanderia. Il governo irlandese ha continuamente attribuito la responsabilità di questo fenomeno infame a terzi, come gli ordini religiosi, considerandoli gli unici responsabili. Questa falsità è persistita fino alla pubblicazione del recente rapporto McAleese.

La complicità dello Stato irlandese nelle atrocità commesse nelle Case Magdalene è un duro monito della violenza sistemica contro le donne che era, e forse lo è ancora in parte, radicata nella società irlandese.

Uno degli aspetti più rilevanti che il libro sottolinea è che il governo irlandese non ha ancora risarcito le sopravvissute delle Case Magdalene. Questa mancanza di risarcimento è un doloroso monito delle ingiustizie non risolte che queste donne continuano a subire.





Introduzione di “Liberate Grace: Le Case Magdalene, La Vera Storia”

“Liberate Grace: Le Case Magdalene, La Vera Storia” è più di un libro; è un tributo alle sopravvissute delle Case Magdalene. Narra le loro storie con empatia e rispetto, restituendo loro la voce che è stata loro negata per troppo tempo.

Il libro affronta senza esitazioni le dure realtà delle lavanderie. Esplora i fallimenti sistemici che hanno permesso l’esistenza di tali istituzioni e gli atteggiamenti sociali che hanno perpetuato il ciclo di abusi. Ma mette anche in evidenza la forza e la resilienza delle donne che hanno vissuto questo oscuro capitolo della storia irlandese.

Nel lanciare “Liberate Grace: Le Case Magdalene, La Vera Storia”, speriamo che serva come monito del passato che dobbiamo riconoscere, delle ingiustizie che dobbiamo correggere e della responsabilità collettiva che abbiamo di garantire che tali atrocità non si ripetano mai. Questo libro non è solo un racconto della storia; è un appello all’azione per un futuro migliore e più equo.

Ti invitiamo a unirti a noi in questo viaggio di rivelazione della verità, apprendimento dal nostro passato e lotta per un futuro in cui ogni donna è trattata con la dignità e il rispetto che merita. Lascia che la vera storia delle Case Magdalene sia un faro di cambiamento.

LA VERSIONE DEL LIBRO IN LINGUA ITALIANA SARÀ PRESTO DISPONIBILE NELLE MIGLIORI LIBRERIE





Scarica gratuitamente una copia del libro in lingua inglese, disponibile sia in formato PDF che eBook dalle migliori librerie online:

