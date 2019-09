Pisa, parà della Folgore e 46.a Brigata Aerea in training con i Marines USAF

Si sono addestrati a Pisa nei giorni scorsi insieme ai militari dell'Esercito Italiano e dell'Aeronautica Militare: sono i Marines e l'USAF National Guard.

Aviolancio di uomini e materiali, formazioni a bassa quota notturne con l'uso di visori notturni: queste alcune attività della Training Week che ha visto anche la partecipazione di 2 velivoli C130H USAF Air National Guard, un KC 130J dell'US Marine Corps, i C130J della 46a Brigata Aerea, nonché dei parà della Folgore.

Obiettivo dell'addestramento è stato di consolidare l'integrazione e l'interoperabilità di velivoli, materiali e procedure in ambito interforze e multinazionale (Joint and Combined) ed ha rappresentato un momento davvero importante per l'addestramento e la qualificazione degli equipaggi al lancio di uomini e materiali in formazione anche notturna, in modo da raggiungere standard di capacità operativa richiesti alle Forze Armate moderne.

Delle capacità che vengono richieste anche in occasione delle più importanti esercitazioni come ad esempio la Swift Reponse, la Joint Stars e, prossimamente, la Saber Junction e la Falcon Leap.



