11 aprile: 152.271 i casi totali di contagio da Covid-19, con un aumento di 4.694 rispetto a ieri, mentre al momento sono 100.269 le persone che risultano positive al virus.

Le persone guarite sono 32.534. I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.144, in terapia intensiva 3.381, mentre 68.744 si trovano in isolamento domiciliare.

E rispetto a ieri anche i deceduti - seppur leggermente - sono in aumento, 619 il loro numero, che porta il totale a 19.468.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 30.258 in Lombardia, 13.495 in Emilia-Romagna, 12.170 in Piemonte, 10.749 in Veneto, 5.992 in Toscana, 3.730 nel Lazio, 3.333 in Liguria, 3.231 nelle Marche, 3.002 in Campania, 2.402 in Puglia, 2.064 nella Provincia autonoma di Trento, 2.001 in Sicilia, 1.724 in Abruzzo, 1.382 in Friuli Venezia Giulia, 1.269 nella Provincia autonoma di Bolzano, 888 in Sardegna, 792 in Calabria, 723 in Umbria, 590 in Valle d’Aosta, 281 in Basilicata e 193 in Molise.

Nessuna spiegazione da parte del capo della Protezione Civile se l'aumento dei nuovi casi sia relativo a nuovi focolai epidemici o solo al risultato di un aumento del numero dei tamponi.

In una precedente conferenza stampa, il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, oggi ha anticipato la realizzazione di una piattaforma tecnologica che a partire da un'app mobile si occuperà del "contact tracing" e cioè di accompagnare, osservare, monitorare e intervenire quando i cittadini potenziali o effettivi portatori del virus entrino in contatto con altre persone.