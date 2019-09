Teatro Menotti, Stagione del cinquantennale 2019 -2020

“Energia positiva, atmosfere rilassanti e contemplative: l’insieme di questi elementi porta a pensare di essere di fronte ad un evento in cui qualcosa tra poco avverrà, proprio così!”.

È quanto è successo al Teatro Menotti alcuni giorni fa, alla presentazione del calendario della stagione teatrale del cinquantennale della Compagnia Tieffe: 2019 – 2020 .

L'Assessore alla Cultura Del Corno, oltre i saluti, offre un'ampia relazione dei trascorsi del teatro lasciando trapelare qualcosa che subito dopo, il direttore del teatro Emilio Russo, con la Sua traballante ed emozionatissima voce conferma: “Il Teatro è salvo, è nostro!”.

Teatro Menotti Milano completamente rinnovato ha stretto un’importante sinergia con produttori che associano le più importanti compagnie sul territorio italiano e internazionale, con le “vetrine teatrali” più belle, di qualità̀ e con l'universo dei top.

STAGIONE 2019 | 2020

Cantiere Menotti

PROGRAMMA

1 | 3 ottobre

Infinito Srl OSPITALITÀ

66/67 PRIMA MILANESE

Con Alessio Boni e Omar Pedrini

Testi di Alessio Boni e Nina Verdelli

8 | 13 ottobre

TieffeTeatro Milano

in collaborazione con Accademia Silvio D’Amico PRODUZIONE

NOTTURNO DI DONNA CON OSPITI

Con Arturo Cirillo

Regia di Mario Scandale



17 | 27 ottobre

TieffeTeatro Milano

72° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza PRODUZIONE

MEDEA PRIMA MILANESE

Con Romina Mondello e Alessandro Averone

Regia di Emilio Russo



5 | 7 novembre

ON STAGE!Festival OSPITALITÀ

LA RAGAZZA PRIMA MILANESE

(The Girlfiend)

Dirty Paki Lingerie

12 | 17 novembre

Arca Azzurra Produzioni OSPITALITA’

DON CHISCIOTTE PRIMA MILANESE

Con Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi

Adattamento e Regia di Davide Iodice

19 | 24 novembre

TieffeTeatro Milano e Infinito Srl COPRODUZIONE

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA PRIMA MILANESE

Con Chiara Francini

Regia Alessandro Tedeschi

28 | 29 novembre

Teatro della tosse

LA NOTTE È DEI FANTASMI OSPITALITÀ

Scritto e diretto da Eleonora Pippo PRIMA MILANESE

3 | 8 dicembre

TieffeTeatro Milano PRODUZIONE

TRAINSPOTTING

Regia di Sandro Mabellini

12 | 31 dicembre

TieffeTeatro Milano PRODUZIONE

TRATTORIA MENOTTI

(METTI UN TEATRO A CENA)

Scritto e diretto da Emilio Russo

14 | 19 gennaio

Maurizio Puglisi OSPITALITÀ IL MIO NOME È CAINO PRIMA MILANESE

Con Ninni Bruschetta

Di Claudio Fava

Regia di Laura Giacobbe

21 | 24 gennaio

Sarah Faye van der Ploeg OSPITALITÀ

LEBENSRAUM PRIMA MILANESE

Scritto e diretto da Jakop Ahlbom

28 gennaio | 9 febbraio

La Casa degli Alfieri e Marche Teatro OSPITALITÀ

FOCUS BALIANI

Con Marco Baliani

14 | 16 febbraio

Familie Floez, Theaterhaus Stuttgart, Theater Duisburg OSPITALITÀ

HOTEL PARADISO

Regia e scenografia Michael Vogel

21 | 23 febbraio

Cie La Feuille d’Automne OSPITALITÀ

CHICOS MAMBO – TUTU PRIMA MILANESE

Coreografia e regia Philippe Lafeuille

26 febbraio | 8 marzo

TieffeTeatro Milano PRODUZIONE

UCCELLI

Adattamento e regia di Emilio Russo

12 | 22 marzo

La macchina del suono/Argot /TieffeTeatro Milano COPRODUZIONE

LE OPERE COMPLETE DI WILLIAM

SHAKESPEARE IN 90 MINUTI PRIMA MILANESE

(In versione abbreviata)

Uno spettacolo interpretato e diretto da

Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci, Lorenzo Degl’Innocenti

26 marzo | 5 aprile

TieffeTeatro Milano PRODUZIONE

MATER DULCISSIMA PRIMA NAZIONALE

Regia di Alessandro Averone

4 | 21 giugno

TieffeTeatro Milano

In collaborazione con Fondazione Giorgio Gaber PRODUZIONE

FAR FINTA DI ESSERE SANI PRIMA NAZIONALE

Di Giorgio Gaber

Regia di Emilio Russo

Aprile – maggio

Talkin’ Menotti | quarta edizione

25 / 26 giugno

Premio Scintille – Il Teatro in vetrina – undicesima edizione



TEATRO MENOTTI

Via Ciro Menotti 11, Milano – tel. 02 36592544 – biglietteria@tieffeteatro.it

_©Angelo Antonio Messina