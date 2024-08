Un esempio di Citizen Science che cerca di limitare le lacune nelle conoscenze sulla biodiversità, che limitano la ricerca scientifica e la pianificazione della conservazione.

Un gruppo di ricercatori, con un incredibile lavoro dopo aver confrontato oltre 42 milioni di registrazioni fotografiche, audio e video di avvistamenti effettuati da Bird Watcher di tutto il mondo, ha riscontrato che tra le circa 12.000 specie di uccelli esistenti, 144 specie non sono state più segnalate da almeno dieci anni. Di queste l'1,2% sono considerate perdute, mentre il 62% sono considerate in pericolo di estinzione.

Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica "Frontiers in ecology and the environment" (esa), con gli autori che chiedono agli appassionati ornitologi dilettanti, di cercare di individuare se, per queste specie, esistono ancora degli esemplari viventi.