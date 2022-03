E' una tabella di marcia serratissima quella che scandisce la primavera musicale del Bolgia. Il top club di Bergamo, il 2 aprile 2022 chiama in console Ilario Alicante, in un susseguirsi di top dj di fama mondiale.



'Enfant prodige' livornese della techno internazionale, Ilario Alicante arriva al Bolgia in un momento importante della sua carriera. A fine marzo 2022 suona per il top party Ants e all'Ultra Music Festival, a Miami, mentre a maggio eccolo ad Ibiza, sempre per Ants, all'Ushuaia. Come se non bastasse, la sua estate 2022 sarà piena di festival, insieme ad artisti del calibro di Sven Vath, Marco Carola, Luciano e Richie Hawtin. Cocoon, Drumcode, Natura Viva e Virgo le etichette con cui Ilario Alicante continua a collaborare con continuità.



Classe '88, Ilario Alicante, in console al Bolgia il 2 aprile 2022, è il dj più giovane della storia ad aver messo piede sul palco del Time Warp, nel 2008, a Rotterdam. Dieci anni dopo, il premio ai Dj Awards. Ad inizio 2019, l'esibizione al fianco di Giorgio Moroder e l'anno dopo l'iconico dj set "Electronic Renaissance", sotto l'Albero dalla Vita, a Milano, durante la pandemia.



Quello del 2 aprile con Ilario Alicante è solo l'ennesimo evento di qualità assoluta per il Bolgia di Bergamo nella lunga stagione 2021 - 2022, dopo gli appuntamenti in console con Marco Faraone, Luigi Madonna, Seth Troxler, Cuartero o Deborah De Luca… Nelle ultime settimane si sono susseguiti talenti come Pawsa, Fatima Hajji ed Anfisa Letyago.



2/4 Ilario Alicante @ Bolgia - Bergamo

Info e prenotazioni: https://www.bolgia.it/ilario-alicante/



Bolgia

via Vaccarezza 9 Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803

Ingresso con Green Pass (no tampone)