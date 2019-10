Le Fonti Awards: allo studio Cardia e Cardia il premio “Boutique di eccellenza dell’anno nel settore gaming”

“Lo Studio Cardia e Cardia ha ricevuto a Milano, nella prestigiosa location del Palazzo Mezzanotte, Le Fonti Awards come “Boutique di Eccellenza dell’anno nel settore gaming”, per “l’efficienza, l’impegno e la capacità di distinguersi in settori fortemente articolati, regolamentati e in continua evoluzione come quello dei giochi pubblici e per l’indiscussa capacità di guidare lo studio e di formare una squadra di legali altamente qualificati”. A ritirare il premio Geronimo ed Alessandro Cardia.

“Una vittoria, un premio sono motivo di grande soddisfazione. Un riconoscimento allo studio che è impegnato quasi quotidianamente a concentrarsi sull’evoluzione di un ordinamento giuridico che ha mosso i suoi primi passi nel 2001. Siamo pertanto contenti che qualcuno si sia accorto di quanto fatto giorno dopo giorno per il settore. Ci vorrebbe però un altro premio da dare al legislatore qualora dovesse finalmente riuscire a dare quello che operatori del settore chiedono da tempo che è un riordino, una legge quadro che risolva i tanti problemi del comparto” – Ha dichiarato Geronimo Cardia.



“Il Premio è un bellissimo traguardo, che ci riempie di emozioni questa sera, ma non è un punto di arrivo per noi. Abbiamo progetti futuri concreti in diversi settori, oltre a quello del gioco, come quello l’immobiliare e dei profili contrattuali e amministrativi dei centri commerciali, per non dimenticare della governance nei collegi sindacali, negli organismi di vigilanza o consigli di amministrazione. Il progetto dei progetti però è sicuramente quello di ottenere la massima fiducia da parte dei nostri clienti” – È quanto ha affermato Alessandro Cardia.



La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo “Comunicazione 4.0: Brand Reputation, Influencer e Corporate Social Responsibility” moderato dalla giornalista Debora Rosciani. Sono intervenuti: Geronimo Cardia, Founder e Partner, Studio Cardia e Cardia – Gclegal; Nino Carmine Cafasso, Founder, Cafasso & Figli; Elena Midolo, CEO, ClioMakeUp e Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore Delegato, Italscania.



Le Fonti Awards è uno dei principali riconoscimenti internazionali. Rappresenta un appuntamento itinerante che si tiene nei più strategici centri finanziari, come Hong Kong, Dubai, Londra, Singapore, Milano e New York.



La selezione dei premiati viene elaborata dal Centro Studi, dal Comitato Scientifico Le Fonti, composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale e dalla redazione delle riviste, TV e quotidiani.