Una storia che si ripete: Alex Zanardi di nuovo tra la vita e la morte, un altro intenso capitolo di una vita esagerata.

Un collezionista di successi, di sfide vinte, di messaggi di speranza, una forza di volontà indistruttibile che non si è piegata nemmeno a due gambe spezzate.

Un altro incidente, stavolta contro il camion, una sfida titanica per Alex che non ne vuol sapere di mollare in questo 2020 che già ci ha privato di un altro gigante per certi versi simili: Ezio Bosso.

Ma Zanardi ha già vinto l'ennesima tappa, è riuscito ad unire tutti gli italiani che lo riconoscono come parente in difficoltà, tutti tifano per lui.