Si stima che siano 130 milioni le persone con handicap o fragili che debbano far ricorso a sedie a rotelle o supporti di sostegno per la loro mobilità. Ottima idea, quindi, quella di Google Maps di indicare sul suo sito i luoghi percorribili anche da chi è costretto a farne uso.

Google ha arricchito le sue mappe in modo da indicare tale funzionalità tramite l'opzione "luoghi accessibili", attualmente disponibile in Usa, Regno Unito, Australia e Giappone, con altri Paesi in arrivo.

Per sfruttare la nuova funzione occorre andare sulle impostazioni e selezionare la voce "luoghi accessibili". Una volta fatto, per ogni ricerca effettuata su Google Maps saranno evidenziati i luoghi accessibili in sedia a rotelle (o supporti analoghi), dai bar ai cinema, dai ristoranti ai musei.