Avviati i lavori per la creazione dell’isola spartitraffico con corsia preferenziale pedonale da realizzare in prossimità della piazza XXV Aprile con l’obiettivo sempre di evitare spazi “residuali” in punti nevralgici della città con potenziali criticità per la sicurezza stradale, un intervento rientrante nelle opere finanziate dal Ministero dell’Interno col decreto del novembre dello scorso anno, per rendere non solo più decorose, ma anche più funzionali alcune zone con criticità.

Con una spesa di circa 260 mila euro si effettueranno gli interventi progettati dall’ufficio tecnico, tra cui proprio la realizzazione di isole spartitraffico per regolamentare il traffico veicolare non solo in piazza 25 Aprile, ma anche nella strada di collegamento con l’asse viario e la via Ciantro; slargo compreso tra la via Paradiso e via Misericordia; ed ancora la riconfigurazione dell’isola spartitraffico di piazza Mazzini da creare uno “separatore” idoneo a mettere in sicurezza l’incrocio evitando cambi di corsia improvvisi e sosta “selvaggia” dei veicoli nei tratti di corsia intersecanti con la via Regis e con la via Calì. «Interventi – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Santi Romagnolo – di progettazione esecutiva per la “rigenerazione urbana con abbattimento di barriere architettoniche” finalizzata a migliorare la qualità insediativa e la possibilità di garantire a tutti un maggiore grado di libertà di movimento, con l’obiettivo di attuare una città pienamente vivibile in ogni tempo della vita, capace di garantire più fruibilità e alleata a particolari categorie di persone “deboli”: disabili, ma anche anziani, genitori con i passeggini e carrozzine e bambini».