Con uno stringatissimo comunicato di una riga, il Napoli di De Laurentiis ha reso nota agli appassionati e ai propri tifosi la cessione a titolo definitivo di Kim Min-Jae al Bayern Monaco.

A dire la verità è il Bayern che ha pagato la clausola rescissoria del centrale di difesa coreano che, da parte sua, ha trovato più che entusiasmante trasferirsi a Monaco.

Da parte sua, Kim ha comunque voluto ringraziare società, allenatore e tifosi con queste parole:

I send this message to all the Napoli fans who have shown love and support. Thanks to you the SCUDETTO was possible after Maradona, 33 years ago. To my passionate club Napoli, Mister Spalletti, my team mates, and above all to Napoli fans, I would like to express my gratitude. No matter where I will be or no matter where I go, I will remember Napoli and cheer for you.

Grazie.

Forza Napoli sempre💙

Adesso De Laurentiis e il nuovo direttore sportivo (arrivato da pochi giorni) Mauro Meluso dovranno tirar fuori un nuovo coniglio dal cilindro. Kim Min-Jae è riuscito nel migliore dei modi a far dimenticare Kalidou Koulibaly. Ma sarà possibile, ancora una volta, ripetersi ottenendo lo stesso risultato?