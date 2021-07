L’Amministrazione Comunale ha disposto un intervento di lavaggio, disinfezione e disinfestazione delle piazze e dei luoghi d’aggregazione del territorio cittadino: ad eseguire gli interventi la società “Ecostrade”. Il primo intervento è stato effettuato nella via Giacomo Medici.

Gli addetti hanno proceduto preliminarmente all’utilizzo di mezzi idrospruzzanti e quindi un altro mezzo procede alla disinfestazione completa dell’area. A seguire si procederà alla pulizia straordinaria e lavaggio di piazza Duomo, della 'Ngonia del Tono e di Capo Milazzo.

Il servizio idrico integrato rende noto che nella giornata di domani – martedì 6 luglio – dalle ore 9:00 alle 14:00 mancherà l’acqua in tutto il centro cittadino per consentire agli operai di effettuare un intervento di riparazione alla condotta idrica nelle vie Ten. Minniti in prossimità del civico 24 e Bertè (angolo ten. Minniti). Ci si scusa per il disagio.