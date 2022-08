Mario Contino, ricercatore impegnato nell'ambito dei cosiddetti fenomeni paranormali e autore di decine di pubblizioni librarie sulla particolare tematica, risponde ad alcune nostre domande.

D: Sign. Contino cosa è il paranormale?

R: Per me il paranormale non è altro che un insieme di fenomeni naturali, o artificiali, che sfuggono alla comune comprensione delle cose. In altre parole per me non esiste il paranormale ma esistono fenomeni ignoti o incompresi.

D: Lei crede nell'esistenza dei Fantasmi?

R: Certo, ma credo anche che ci sia un abuso del termine fantasma, ossia che si tende a generalizzare il fenomeno, la manifestazione, facendo molta confusione. Credo che il fantasma sia un immagine illusoria ma reale, come una specie di ologramma che si manifesta in determinate circostanze e che viene decodificato dalla nostra mente. Credo anche che accanto a queste manifestazioni illusorie ci siano quelle relative ad esseri reali ma a noi impercettibili per via della loro particolare natura biofisica e per via dei nostri limitati sensi.

D: Quanti libri ha pubblicato fino ad oggi?

R: Ho pubblicato 14 libri, tutti con contratto editoriale e con diverse case editrici. L'ultimo si intitola "2021 Gli Ufo sono reali" pubblicato nel 2022 con la casa editrice Intermedia Edizioni.

D: Lei ha origini Campane ma vive in Puglia, dove ci sono più leggende?

R: Si esatto, sono nato ad Agropoli (SA) ma vivo a Monopoli (BA), in realtà ho trascorso a Lecce la mia infanzia. Puglia e Campania custodiscono decine se non centinaia di leggende. Per me il folklore è un bene prezioso da salvaguardare e tramandare alle nuove generazioni.

Ringraziando Mario Contino per questa intervista, non possiamo che augurargli di raggiungere sempre nuovi e avvincenti traguardi nella sua carriera da ricercatore e da scrittore.