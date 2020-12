Inizierà con Fiorentina-Verona la 13.esima giornata di serie A, che continua il tour de force pre-natalizio iniziato la scorsa settimana e destinato a concludersi con il turno serale di mercoledì prossimo. La Serie A riprenderà il 3 gennaio, con un nuovo tour de force, stavolta di 3 giornate, che si concluderà con il posticipo dell'11 gennaio.

Gli incontri tra le squadre al vertice di questo fine settimana sono quelli che vedranno di fronte Sassuolo-Milan, Atalanta-Roma e Lazio-Napoli.



Quello che si disputerà alle 15 di domenica prossima al Mapei Stadium è un incontro tra due squadre, Sassuolo e Milan, che cercano di riprendere lo smalto in parte perduto nelle ultime sfide.

Il Sassuolo attuale ha giocatori ed un'organizzazione di gioco che gli possono consentire di migliorare le ultime statistiche. Contro il Milan, negli incontri casalinghi in Serie A, l'ultima vittoria dei neroverdi risale a marzo del 2016. Tra le squadre attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, il Sassuolo è quella che ha ottenuto meno successi casalinghi, solo 2 due, oltre a 3 pareggi ed 1 sconfitta.

Il Milan, però, pare aver interrotto la marcia trionfale che ha portato i rossoneri in vetta alla classifica, con i due pareggi consecutivi ottenuti nelle ultime giornate. I guai muscolari di Ibrahimovic che si rivedrà in campo solo dal prossimo anno non sono certo una buona notizia per la squadra di Pioli.



Alle 18, si disputerà al Gewiss Stadium l'incontro tra Atalanta e Roma, con i bergamaschi imbattuti in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro i giallorossi. La Roma è anche la squadra contro cui l'Atalanta ha segnato più gol in campionato. I bergamaschi, però, hanno vinto solo due delle cinque gare casalinghe di questo campionato collezionando 1 pareggio e 2 sconfitte.

A favore della Roma, inoltre, è da sottolineare che con Fonseca alla guida, i giallorossi hanno segnato tre o più gol in 12 trasferte di Serie A: almeno tre volte di più di ogni altra squadra dall'inizio della scorsa stagione.



Chiuderà la giornata il posticipo delle 20:45 tra Lazio e Napoli, che si giocherà all'Olimpico. La Lazio ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Napoli, l'1-0 dello scorso gennaio, dopo aver collezionato 1 solo pareggio e ben 8 sconfitte.

In questa stagione la Lazio è rimasta imbattuta in quattro delle ultime sei gare di Serie A contro squadre che hanno iniziato la giornata nelle prime cinque posizioni in classifica, portando a casa un successo e tre pareggi.

Il Napoli, sconfitto nell'ultimo turno contro l'Inter, non perde due partite di fila in Serie A dallo scorso gennaio. Inoltre, la squadra di Gattuso, in trasferta, ha la miglior difesa del campionato. Al Napoli, però mancherà Insigne (espulso nell'ultima sfida contro l'Inter). Nella gestione Gattuso, Lorenzo Insigne ha saltato solamente due partite di Serie A, entrambe in questo campionato, con il Napoli che ha vinto contro l'Atalanta e ha perso con il Sassuolo... mentre Immobile, che è andato in gol in tutte le sue ultime quattro sfide di Serie A contro il Napoli, sarà in campo.