A ottobre 2019 il commercio al dettaglio, rispetto al mese precedente, è in calo del -0,2% con il dato congiunturale che risulta negativo, con lo stesso risultato, sia per quanto riguarda il valore che i volumi delle vendite.

Il leggero aumento di beni alimentari (+0,1% in valore e +0,2% in volume) è ampiamente compensato dal risultato negativo fatto registrare dai beni non alimentari (-0,5% in valore e -0,4% in volume.





Il dato trimestrale, per il periodo agosto-ottobre 2019, indica un aumento delle vendite al dettaglio del +0,1% sia in valore sia in volume con parametri invertiti rispetto al dato congiunturale, visto che la vendita di beni alimentari registra un segno meno, mentre è positiva quella dei beni non alimentari.



Su base tendenziale, il mese di ottobre 2019, rispetto a quello del 2018, fa registrare una crescita del +1% in valore e del +0,8% in volume con un aumento sia delle vendite dei beni alimentari (+1,3% in valore e +0,6% in volume), sia di quelle dei beni non alimentari (+0,7% in valore e +1% in volume).



In base al luogo di vendita, rispetto ad ottobre 2018, il valore delle vendite al dettaglio aumenta del +1,8% per la grande distribuzione e diminuisce del -0,8% per le imprese che operano su piccole superfici. Sempre in crescita il commercio elettronico con il +16,6%.