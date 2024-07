In radio il nuovo singolo

Si dice che i giovani non siano troppo formali e invece Marie Nicole, classe 2006, per la sua prima pubblicazione ha scelto di rispettare le regole, “Nome e Cognome” di cui è anche una delle autrici è il titolo del singolo che dal 7 giugno è su tutti gli store digitali.

Marie Nicole è una giovane, anzi giovanissima poiché non ancora maggiorenne, cantante originaria di Bari, che muove i primi passi nel mondo della musica e della discografia. Le canzoni sono da sempre il suo porto sicuro ma allo stesso tempo un luogo in cui poter sperimentare, tanto nella scrittura quanto nello stile, per ricercare una dimensione contemporanea e personale di comunicazione.

Il suo primo singolo, pubblicato con DMB, nasce proprio dall’esigenza di esprimersi attraverso la musica: “Nome e cognome” è la presa di coscienza della nuova prospettiva da cui si può guardare una storia d’amore, un punto di svolta verso una vita nuova che chiuda i conti con la precedente o che invece le dia nuovo slancio e consapevolezza. In ogni caso è un’ammissione di responsabilità che coincide con una presa di distanza, così come accade quando ci si chiama per nome e cognome, per ristabilire i ruoli e rimettersi in gioco, pronti a vincere o perdere, ma sicuri di voler rischiare.