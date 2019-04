Tavola rotonda sugli effetti del Decreto Dignità

L’agenzia per il lavoro MAW Men At Work - in collaborazione con Confapi e con il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari - organizza un incontro tra imprese, rappresentanti sindacali e politici per discutere gli effetti della Legge 96/2018 per lavoratori e aziende,



Giovedì 4 aprile 2019

Campus Scientifico Università Ca' Foscari | Venezia Mestre | via Torino, 155

Ore 16:45

Ingresso libero, pre-accredito su https://www.maw.it/eventi/evento-cafoscari

Una tavola rotonda dedicata ai primi effetti del Decreto Dignità sul mercato del lavoro. L’agenzia per il lavoro MAW Men At Work S.p.A organizza un importante evento di confronto tra imprese, rappresentanti sindacali e politici per discutere gli effetti reali della Legge 96/2018 sui lavoratori e sulla flessibilità per le imprese: un focus per analizzare e condividere gli esiti applicativi del Decreto e le eventuali prospettive di modifica. Partner dell’evento Confapi e il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari.

L’incontro, gratuito, si terrà giovedì 4 aprile presso l’Università Ca’ Foscari e vedrà insieme all’amministratore delegato di MAW, Francesco Turrini, la partecipazione di Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro; Paolo Zangrillo, Deputato della Repubblica Italiana e Membro della Commissione Lavoro della Camera; Tiziano Barone, Direttore Veneto Lavoro; Mattia Pirulli, Segretario nazionale FELSA CISL; Mirco Zin, Group Human Resources Director Savio Macchine Tessili S.p.A.; Maurizio Casasco, Presidente di CONFAPI e Gaetano Zilio Grandi, Direttore del Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari.

Nella fase introduttiva dell’incontro sarà presentato anche il rapporto “I numeri del Decreto Dignità” a cura dell’Osservatorio lavoro della Regione Veneto e dello Studio Legale DLA PIPER, con l’avvocato Giampiero Falasca.