Quali sono le tecnologie dell’anno? In questo articolo, scopriremo i principali trend digitali del 2020.

L’asset tecnologico in azienda è un territorio continuamente esplorato dai singoli ruoli professionali a interi reparti. Non a caso, data la velocità repentina della digitalizzazione questa risorsa sarà soggetta a cambiamenti significativi con nuove criticità da analizzare e nuovi livelli di maturità da raggiungere.

L’intervallo di riferimento per l'analisi sui trend digitali è fino al 2025.

Quali sono i trend?

Secondo David W. Cearley, Distinguished VP. Analyst di Gartner i trend digitali del 2020 sono i seguenti:

1. Iperautomazione

L’automatizzazione delle attività lavorative è stata accelerata dall'evoluzione delle tecnologie, fra cui l’Intelligenza Artificiale (AI) e il Machine Learning (ML).

2. Multi-esperienza

La tradizionale idea del computer quale unico punto di interazione viene sostituita dall'insieme di interfacce multi sensoriali e multi-touchpoint. Un esempio? In tal caso, i dispositivi indossabili!

3. Democratizzazione

Le nuove tecnologie sono concepite rivoluzionare le routine dei lavoratori e per avere accesso a competenze tecniche e commerciali sempre aggiornate.

4. Aggiornamento delle skills (human augmentation)

L’evoluzione tecnologica migliora così le esperienze cognitive e prossemiche di una persona.

5. Trasparenza e tracciabilità

Man mano che i lavoratori diventano più consapevoli del modo in cui i loro dati vengono raccolti e utilizzati, si diffonde una crisi di fiducia.

6. Edge computing

Si tratta di soluzioni che facilitano l’elaborazione dei dati nella o vicino alla fonte della generazione di dati.

7. Cloud

Siamo alla ricerca di servizi cloud pubblici in luoghi esterni ai data center fisici del provider cloud, anche se rimangono monitorati dal provider.

8. Oggetti autonomi

L’Intelligenza Artificiale diventa, dunque, parte integrante di droni, robot o elettrodomestici per svolgere compiti normalmente svolti dalle persone.

9. Blockchain

L’avvento della Blockchain rappresenta la rivoluzione dello scambio dati: rimuove la necessità di intermediari che in precedenza erano chiamati a operare come terze parti per analizzare, registrare e organizzare le informazioni.

10. Sicurezza (Intelligenza Artificiale)

L’accelerazione dell’obsolescenza tecnologica crea opportunità di trasformazione e allo stesso tempo vulnerabilità a livello di sicurezza. Per questo motivo, lo studio dell’Intelligenza Artificiale affronta giornalmente questa tematica.

Qual è l’idea alla base?

Siamo alla ricerca di “spazi intelligenti incentrati sulle persone”, ovvero consideriamo il modo in cui le innovazioni tecnologiche influenzeranno gli smart worker.

Per questo motivo, i leader dell’innovazione tecnologica sono chiamati ad analizzare l’impatto sui modelli di business e cogliere le opportunità per ottimizzare i processi aziendali esistenti o creare nuove soluzioni.

Per maggiori informazioni, stay tuned!